Eventos-teste para a Olimpíada de Paris começam em julho deste ano

Os organizadores dos Jogos de Paris 2024 (Olimpíada e Paralimpíada) definiram na quinta-feira (6) o calendário de eventos-teste da principal competição esportiva do planeta. Serão ao todo 18 eventos somente neste ano, a começar pelo torneio internacional de vela, a partir de 9 de julho, na Marina de Marselha, cidade portuária ao sul da França. Durante a realização dos eventos preparatórios para Paris 2024, os organizadores conseguem identificam problemas e corrigir possíveis falhas antes da abertura dos Jogos, programada para 26 de julho de 2024.

"Estamos em total preparação e este é o momento certo para uma revisão", disse o chefe de operações Edouard Donnelly, em depoimento ao portal do Comitê Olímpico Internacional (COI). "Eventos-teste são parte de um programa global, que chamamos internamente de preparação. A ideia é treinar as equipes, porque não podemos falhar nos Jogos. Então precisamos treinar muito, testar todos os processos de tomada de decisão e todas as decisões operacionais".

A programação prevê três tipos de eventos-teste: as competições internacionais organizadas pelo Comitê de Paris 2024 (vela, triatlo e mountain bike); torneios de responsabilidade das federações nacionais e internacionais (canoagem slalom); e testes operacionais em locais fechados (Grand Palais, Versalhes e Roland Garros), com número limitados de atletas convidados.

Os eventos-teste se estenderão até junho do ano que vem, quando está previsto o último da lista: atletismo e paraatletismo no Stade de France.

Calendário de eventos-teste em 2023

Paris 2024 (organizador)

9 a 16 de julho: Competição internacional de vela, em Marselha

17 a 20 de agosto: Competição internacional de triatlo, em Paris

24 de setembro: Competição internacional de mountain bike, em Élancourt

Federações Nacionais ou Internacionais (organizadores)

26 e 27 de julho: Campeonato Juvenil Francês, Golf National, em Saint-Quentin-en-Yvelines

2 a 6 de agosto: Campeonato Mundial Júnior de Remo, no Estádio Náutico Vaires-sur-Marne

5 e 6 de agosto de 2023: Copa do Mundo de Águas Abertas 2023 - Etapa 4

11 a 20 de agosto: WSL SHISEIDO Tahiti Pro, Teahupo'o, Taiti

19 e 20 de agosto: Copa do Mundo de Tiro com Arco em Invalides, Paris

30 de agosto a 1 de setembro: Aberto Internacional de Canoagem Velocidade e Paracanoagem, no Estádio Náutico Vaires-sur-Marne

5 a 8 de outubro: Finais da Copa do Mundo de Canoagem Slalom, no Estádio Náutico Vaires-sur-Marne

Testes operacionais

Julho: Roland Garros, em Paris (transição do tênis para o boxe)

Agosto: Arena do Sul de Paris 4 e 6 (tênis de mesa e para tênis de mesa, handebol e levantamento de peso)

Agosto: Grand Palais, em Paris (esgrima, taekwondo e para taekwondo)

Agosto: Place de la Concorde (Praça da Concórdia), em Paris (local)

19 de agosto: Invalides, Paris (para tiro com arco)

Agosto: Palácio de Versalhes (hipismo)

Agosto e setembro: Arena do Campo de Marte, em Paris (rugby em cadeira de rodas, para judô, luta)

Setembro: Arena Bercy, em Paris (transição da ginástica artística para basquete e basquete em cadeira de rodas).