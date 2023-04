Seleção Sub-20: Novas alterações na lista de convocados para amistosos

sses jogos amistosos encerram a preparação do Brasil para a Copa do Mundo Sub-20 - Foto: Rafael Ribeiro/CBF

O técnico da seleção brasileira sub-20, Ramon Menezes, anunciou a alteração de 13 dos 23 convocados para os amistosos que ocorrerão no fim do mês. Alguns nomes, como Endrick (Palmeiras), Andrey (Vasco) e Vinícius Tobias (Real Madrid), foram retirados da convocação original por falta de liberação dos clubes.

Apenas 10 jogadores da lista original permanecem na convocação para os três amistosos que ocorrerão em Jerez de la Frontera, na Espanha, entre 15 e 27 de abril. Os clubes não são obrigados a liberar os jogadores, já que não se trata de Data Fifa.

Os jogadores se apresentarão no dia 15 de abril e disputarão jogos contra Uzbequistão ou Senegal em 19 de abril, República Dominicana em 22 de abril e Iraque em 25 de abril. Esses jogos amistosos encerram a preparação do Brasil para a Copa do Mundo Sub-20.

O torneio está previsto para começar em 20 de maio, mas ainda não se sabe se a Argentina será o país-sede. Isso, porque a Fifa retirou a competição da Indonésia devido a problemas políticos.