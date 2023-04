Vasco lança novo uniforme para temporada 2023

A equipe do Vasco anunciou nesta quinta-feira (6) um novo conjunto para ser usado durante a temporada 2023. A nova camisa fará sua estreia no dia 15 de abril, no Mineirão, em um jogo contra o Atlético-MG, válido pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro.

A novidade da camisa é a frase "Que honra ser" localizada nas costas, próxima à nuca. De acordo com informações, a frase representa o orgulho de jogar no Vasco.

A camisa estará disponível para compra a partir do dia 14 de abril, e os sócios-torcedores terão a oportunidade de reservar com exclusividade o item nas Lojas Gigante da Colina.