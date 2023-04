Fluminense joga bem e vence na estreia da Libertadores

O Fluminense venceu e convenceu na estreia da Taça Libertadores, na noite desta quarta-feira (5). Jogando em Lima, no Peru, o Tricolor ganhou de virada, por 3 a 1, do Sporting Cristal.

O Tricolor das Laranjeiras foi superior ao time peruano do início ao fim. Logo no primeiro tempo, o Fluminense criou diversas chances de gol, mas ia desperdiçando uma a uma. Aos 18 minutos, o susto. Felipe Melo perdeu a bola no campo de defesa e, após toques rápidos, Grimaldo recebeu na grande área e abriu o placar para o time da casa.

Após sofrer o gol, o Tricolor viveu seu pior momento na partida. E, ironicamente, foi quando marcou seu primeiro gol. Depois de cobrança de escanteio, Nino cabeceou, o goleiro defendeu e Germán Cano escorou para o gol.

No segundo tempo, o Fluminense se impôs ainda mais na partida. Aos 14 minutos, Marcelo deu lindo passa para Árias, que invadiu a área e rolou para Cano marcar o gol da virada.

Com a derrota parcial, o time peruano tentou pressionar o Fluminense. Contudo, aos 36, o Tricolor aproveitou mais uma jogada de bola parada e ampliou com o zagueiro Victor Mendes.

O Sporting Cristal ainda acertou a trave de Fábio, mas não teve forças para seguir pressionando o Fluminense.

Com a vitória, o Tricolor divide a liderança do grupo com o The Strongest que venceu o River Plate por 3 a 1 nesta terça.