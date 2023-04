Flamengo perde de virada para o Aucas, na Libertadores

Aucas venceu o Flamengo de virada, em Quito, no Equador - Foto: Divulgação/Twitter-Aucas

O Flamengo foi derrotado pelo Aucas (EQU) por 2 a 1, de virada, em sua estreia pela Libertadores da América, nesta quarta-feira, em Quito, no Equador.

Com uma escalação bem diferente da usada no último final de semana, na final do Campeonato Carioca, o Rubro-Negro foi até Quito enfrentar o atual campeão nacional e também a altitude de mais de 2,8 mil metros.

No primeiro tempo, o time carioca conseguiu controlar bem a bola a ditar o seu ritmo na partida, sofrendo poucos ataques e controlando a parte física. Aos 39, em grande jogada de Matheus França, o Flamengo traduziu o bom início e abriu o placar.

Na segunda etapa, entretanto, o jogo mudou. O Aucas voltou muito mais ativo na partida e encurralou o Rubro-Negro. Logo aos 13, o Aucas, com Erick Castillo, empatou a partida.

Pouco depois, o time equatoriano virou o placar. Contudo, após avaliar o lance no VAR, o árbitro viu falta na origem da jogada e anulou o gol.

Mesmo tendo sua virada frustrada minutos antes, o Aucas seguiu em cima e conseguiu, aos 40 minutos, enfim, o gol da vitória. Após lançamento no miolo de zaga, o atacante Ordóñez foi mais rápido que o goleiro Santos e deu um leve toque para fazer o gol.

Os cariocas ainda tentaram buscar o empate no fim, mas com pouca criatividade e sentindo a altitude, não conseguiram criar mais nenhuma chance.