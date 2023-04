César Cielo anuncia aposentadoria da natação

Até hoje, Cielo é dono do recorde mundial nos 50 metros livres, com 20,91 segundos, que lhe rendeu o ouro nas Olimpíadas de Pequim - Foto: Reprodução/Agência Brasil

O nadador César Cielo anunciou, nesta quarta-feira (5), sua aposentadoria das piscinas aos 36 anos. Campeão olímpico e dono de outras duas medalhas, o atleta é um dos maiores nomes da história da natação brasileira, tendo entrado até para o Hall da Fama no esporte.

"O Hall da Fama trouxe um negócio para mim, que é uma tranquilidade em uma coisa que eu estava com muita dificuldade da carreira, que era ainda meio que me desprender daquele cara que me trouxe tanta felicidade. Por isso, que eu não me aposentei oficialmente. Eu não tinha coragem de colocar um ponto final. Eu estou aposentado, falo para todo mundo, não tenho intenção de voltar a nadar um campeonato Mundial, até porque não sinto que tenho mais a energia, disciplina e dedicação que isso exige", afirmou o nadador César Cielo em entrevista ao canal SporTV.

"Eu estou aposentado, mas eu não conseguia efetivamente colocar um ponto final de forma pública. De forma oficial. Porque parecia que eu estava enterrando um lado de mim que foi tão bem sucedido, que me trouxe tanta felicidade. Eu não queria largar esse cara que fez tudo isso pela minha vida. E o Hall da Fama trouxe essa tranquilidade para mim. Deu certo. Está feito. Cara, vai ser feliz. Está aqui todo esse processo e você ainda está sendo reconhecido junto com esses grandes nomes", concluiu.

