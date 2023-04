Vazam novos modelos de uniforme dos goleiros do Fluminense

As novas cores das camisas são cinza com detalhes laranja e preta com detalhes em rosa - Foto: Divulgação

Vazou nas redes sociais, nesta quarta-feira (5), um vídeo com imagens das duas novas camisas de goleiro do Fluminense para a temporada 2023. O material é, de fato, o que será lançado em breve pelo clube.

As novas cores das camisas são cinza com detalhes laranja e preta com detalhes em rosa. As duas têm detalhes na gola, uma linha colorida no peito e o logo do patrocínio em tons diferentes do habitual.

A cor preta da camisa já divide opiniões da torcida tricolor, por se tratar da cor oficial de três dos rivais cariocas: Flamengo, Vasco e Botafogo. Contudo, a maior parte dos comentários na rede é de apoio aos novos fardamentos tricolores.