Endrick, do Palmeiras, rechaça cobranças sobre ele: 'Ninguém vai ser o Pelé'

Um das maiores revelações do futebol brasileiro, o atacante Endrick, de apenas 16 anos, está passando por momentos conturbados com a camisa do Palmeiras. Isso porque, o atleta, que já foi negociado ao Real Madrid por 70 milhões de euros (R$ 392 milhões de reais), está sofrendo grande pressão por conta da sua queda recente de rendimento.

Em entrevista concedida ao portal "Globo Esporte", o atacante relatou a expectativa que está em cima dele e da ida ao clube espanhol em julho da próxima temporada. No episódio, ele chegou a rejeitar uma comparação com o Rei do Futebol, Pelé.

"Às vezes me pergunto: por que colocaram tanta mídia em mim? Eu não pedi isso. Tem situações que passam dos limites. ‘"Ah, ele é o novo Pelé". Cara, ninguém vai ser o Pelé, ele é o rei do futebol. Mas, agora, não tem o que fazer, não dá para pedir que as pessoas não falem da minha vida. Sempre disse que gostaria de ter todos os brasileiros perto de mim, mas entendo cada vez mais que isso não é possível e sempre existirão pessoas para me atacar", disse.

Em 2022, ele fez sete partidas e anotou três gols com a camisa Alviverde. Por outro lado, nesta temporada, Endrick atuou em 13 jogos e marcou um gol.