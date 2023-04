Clubes se posicionam sobre o Governo taxar casas de apostas

Os clubes do eixo RJ-SP, de maneira conjunta, emitiram uma nota sobre a medida provisória que regulamenta e estabelece o "Fundo Nacional de Segurança Pública" sobre o valor arrecadado em casas de apostas. Com isso, as instituições alegam que deveriam ser consultados das conversas e debates sobre o tema.

Os clubes de futebol relataram que o mercado que mais movimenta dinheiro nas casas de apostas é o futebol, apesar de existir apostas em outros esportes. Além disso, o principal ponto para todas as equipes é que as marcas, nomes e, principalmente, a representatividade das instituições contém o maior volume de transições feitas.

Confira a parte da nota emitida pelos clubes:

"CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO, FLUMINENSE FOOTBALL CLUB, S.A.F. BOTAFOGO, SANTOS FUTEBOL CLUBE, SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE, SOCIEDADE ESPORTIVA PALMEIRAS, SPORT CLUB CORINTHIANS PAULISTA e VASCO DA GAMA S.A.F., reunidos na qualidade dos denominados “Clubes da Série A do Eixo RJ x SP”, vêm, em conjunto, de forma emergencial, sem prejuízo que demais clubes venham a se manifestar posteriormente no mesmo sentido, externar nossa preocupação acerca da iminente regulamentação, por Medida Provisória, da Lei nº 13.756/2018, a qual “dispõe sobre o Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP), sobre a destinação do produto da arrecadação das loterias e sobre a promoção comercial e a modalidade lotérica denominada apostas de quota fixa”.

As equipes acreditam que devem participar do debate de uma possível regulamentação sobre a lei Lei nº 13.756/2018. Esse é o primeiro posicionamento público dos clubes sobre o assunto. Vale lembrar que 39 dos 40 clubes que compões as Séries A e B do futebol brasileiro são patrocinadas por alguma casa de aposta.