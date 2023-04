Gonçalense Bruno Mezenga está próximo de gigante do futebol brasileiro

Em alta nesse primeiro semestre do futebol brasileiro, o artilheiro Bruno Mezenga está de saída do Água Santa, finalista do Campeonato Paulista. Algoz do Palmeiras na 1ª partida da final do Estadual e artilheiro da equipe que é sensação da competição, o gonçalense atravessa um dos seus melhores momentos na carreira. No Paulistão, o atleta marcou 7 gols em 13 partidas

De acordo com a informação do jornalista Lucas Musetti, do UOL, o Santos será a nova a casa do artilheiro. Após sondagens de diversos outros clubes do país, o Peixe venceu a disputa e deverá contar com o reforço em breve. O acordo, à princípio, será por empréstimo até o final da atual da temporada. Aos 34 anos, o jogador vai receber um aumento salarial considerável, uma vez que atualmente recebe em torno de 60 mil reais mensais.

Revelado no Flamengo e com um vasto currículo nacional e internacional, o jogador chegou a ser considerado uma das grandes promessas do Rubro-Negro. No entanto, não rendeu conforme o esperado. Após passagem pelo time carioca, o jogador atuou na Turquia durante longo período. Além de uma passagem na Polônia. No Brasil, Bruno Mezenga atuou pelo São Caetano, Ferroviária, Goiás, CSA e Vila Nova. Além, claro, da passagem atual pelo Netuno.