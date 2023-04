Messi deve sair do PSG no fim da temporada, diz rádio francesa

Messi não vai renovar com o PSG depois do fim da temporada. - Foto: Divulgação/Twitter

O atacante Messi vai deixar o PSG após o término da temporada. As informação é da rádio francesa "RMC Sports". De acordo com a rádio, o argentino não tem interesse em renovar o contrato com o clube francês, que também vê com positividade o final do trio com Mbappe e Neymar.

A rádio também indica que o caso pode ter uma reviravolta, caso o governo do Catar, que gere o PSG, veja Messi como peça importante. Porém, mesmo assim poderiam esbarrar na resistência do astro argentino, que não prioriza renovar, ainda mais depois que o clima com a torcida ter pesado, após vaias.



Como era esperado, o momento de indefinição entre Messi e PSG chamou atenção de diversos clubes que podem tentar a contratação do astro e um deles, segundo o jornal "Marca", é o Al-Hilal. O clube árabe é o principal rival do Al-Nassr, onde joga Cristiano Ronaldo, e também foi algoz do Flamengo no Mundial de Clubes.

A oferta que pode chegar até os empresários de Messi gira em torno de 400 milhões de euros (R$2,2 bilhões) por ano de salário. Além dos sauditas, a MLS e o Barcelona tem interesse no craque.