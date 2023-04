Martinelli desfalcará o Fluminense na estreia da Libertadores

Substituído no clássico do último sábado (01), após sentir dores na coxa, Martinelli deve desfalcar o Fluminense por um mês. A informação é do jornalista Victor Lessa. O meio-campista ainda realizará exames para confirmar o grau da lesão, porém o Fluminense trabalha em cima da possibilidade do jogador estar fora do time durante esse tempo.

Agora, o técnico Fernando Diniz tem a missão de achar um substituto para a partida de quarta-feira (05), contra Sporting Cristal do Peru, pela Libertadores. As opções mais prováveis para o técnico tricolor são Lima e Gabriel Pirani.

Outro caminho seria colocar Marcelo, na lateral, e passar o Alexsander para sua posição de origem, no meio-campo. Fernando Diniz também pode optar por Felipe Melo ou Thiago Santos, deixando o time mais defensivo.