Renda de Jogo das Estrelas será doado a 14 projetos

A doação de toda a renda da partida do tradicional Jogo das Estrelas, do Zico, realizado no Maracanã no final do ano, será entregue, nesta terça-feira (4), em evento no CFZ, às 15h. Quatorze projetos serão beneficiados com as doações.

Em sua 18ª edição, o Jogo das Estrelas do ano passado, contou com a participação de 60.356 torcedores no Maracanã.

Os 14 projetos beneficiados serão : ASBEPE; ABRAPA; ABRACE; REBRAL; Associação Luz de Sophia; Associação Refúgio 343; Escola de Gente; Instituto Ajuda Dupla; Instituto Mãos Unidas; Instituto Mundo Novo; Mitra Arquiepiscopal Paróquia Jesus Divino Mestre; Obra do Berço; Obra Social Dona Meca e Sociedade Beneficente das Damas Israelitas.

"Essa ação beneficente é de todos nós. O mundo precisa ser solidário todos os dias", afirmou Zico.