Paes anuncia modelo de estátua de Zico escolhido pelos internautas

O prefeito do Rio, Eduardo Paes, anunciou em suas redes sociais, na tarde desta segunda-feira (3), o modelo escolhido por internautas em enquete para a estátua de Zico, em comemoração aos 70 anos do ídolo do Flamengo.

Das 3 opções de fotos do "Galinho de Quintino", a imagem escolhida foi de uma comemoração com a camisa do Flamengo.