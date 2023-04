Volante titular fica de fora de estreia do Flamengo da Libertadores

Titular na partida do último sábado pela final do Campeonato Carioca, o volante Thiago Maia vai ficar de fora do elenco do Flamengo na estreia da Libertadores. O atleta não embarcou no voo que levou o time a Quito, no Equador, para enfrentar o Aucas, na próxima quarta-feira (05/04).

O clube não explicou porque decidiu deixar o titular fora da disputa. Vidal e Igor Jesus, opções para a posição de Maia, embarcaram com a delegação Rubro-Negra. Além do volante, ficam no Brasil o zagueiro Gabriel Noga, o meia De Arrascaeta, o atacante Bruno Henrique, o lateral-direito Matheuzinho e os volantes Erick Pulgar e Daniel Cabral. Boa parte dos atletas deixados não viajaram por razões médicas.

Uma surpresa entre os relacionados no voo foi Pablo, zagueiro que não joga desde o último dia 13 de março, por conta de um problema muscular na coxa esquerda. Confira a lista completa de atletas que embarcaram:

Goleiros: Santos, Matheus Cunha, Hugo;

Zagueiros: Léo Pereira, David Luiz, Fabrício Bruno, Pablo, Rodrigo Caio;

Laterais: Filipe Luís, Ayrton Lucas, Wesley, Varela;

Meio-campistas: Gerson, Everton Ribeiro, Vidal, Matheus França, Evertton, Igor Jesus, Victor Hugo;

Atacantes: Gabigol, Pedro, Everton Cebolinha, Matheus Gonçalves, Werton, André, Mateusão e Marinho.