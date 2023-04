Jogador Wallace é suspenso pelo Conselho de Ética do COB por 90 dias

O jogador Wallace foi suspenso por 90 dias pelo Conselho de Ética do Comitê Olímpico do Brasil (COB) por causa da sua postagem nas redes sociais em que sugeriu atirar no presidente Lula. A decisão, tomada nesta segunda (3), afasta o jogador desta temporada da Superliga de vôlei.

A decisão foi tomada de forma unânime e o prazo de punição conta a partir da data do afastamento original, em 3 de fevereiro.

Portanto, o jogador do Cruzeiro está fora até 3 de maio, quando a Superliga Masculina já terá se encerrado. Além disso, mesmo aposentado da Seleção Brasileira, ele também foi impedido de representar a equipe por um ano.

Wallace foi enquadrado no 8º e 34º artigos do Código de Conduta Ética do COB, por promover e incitar violência na internet e redes sociais. A condenação não teve a participação da conselheira Joanna Maranhão, que tomou essa decisão por ter se posicionado publicamente à época da publicação do jogador.