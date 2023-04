Ex-jogador do Grêmio morre aos 40 anos após infarto fulminante

Morreu nesta sexta-feira (31), o ex-volante Cléber, de 40 anos, que defendeu o Grêmio no começo dos anos 2000, vítima de um infarto fulminante. O ex-jogador fez sua carreira atuando por equipes do Rio Grande do Sul e encerrou sua trajetória no futebol em 2012 atuando no futebol pernambucano.

Revelado pelo Grêmio em 2000, após passagem pelo União Suzano, de São Paulo, ele voltou ao Tricolor Gaúcho permanecendo até 2004. Além do Grêmio, ele passou por outras equipes do Rio Grande do Sul como Pelotas e Santa Cruz.

O Esporte Clube Pelotas prestou uma homenagem ao ex-jogador nas redes sociais.

"O Esporte Clube Pelotas lamenta profundamente o falecimento de Cleber Rafael dos Santos Pereira, aos 40 anos. Cleber defendeu o Lobão em 2008 e em 2011 e sempre foi um guerreiro dentro de campo. Estará para sempre na história do clube como campeão da Copa Lupi Martins. Descanse em paz!", disse o comunicado.