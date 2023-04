Fernanda Gentil, ex-Globo, é a mais nova contratada da CazéTV

O anúncio da apresentadora acontece menos de duas semanas após ela encerrar seu contrato com a Rede Globo, emissora na qual trabalhou por 15 anos - Foto: Divulgação / Globo

A jornalista Fernanda Gentil anunciou, nesta sexta-feira (31), que foi contratada pela CazéTV, canal do streamer Casimiro Miguel, para apresentar a Copa do Mundo Feminina de Futebol. A competição ocorrerá entre os dias 20 de julho e 20 de agosto na Austrália e na Nova Zelândia. As partidas serão transmitidas gratuitamente pelo canal.

O anúncio da apresentadora acontece menos de duas semanas após ela encerrar seu contrato com a Rede Globo, emissora na qual trabalhou por 15 anos. Em suas redes sociais, Fernanda celebrou a nova parceria e afirmou que está animada para apresentar a Copa do Mundo de Futebol Feminino na CazéTV.

"Estou muito feliz em fazer o que eu amo em um ambiente digital onde me sinto muito à vontade, e ainda por cima tendo o Casimiro como parceiro. Me sinto honrada e especial com o convite, já estou ansiosa pensando em tudo que podemos criar juntos nessa Copa tão especial para mim", disse a jornalista.