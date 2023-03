Botafogo anuncia a contratação do filho de Loco Abreu

O atacante Diego Abreu, de 19 anos, filho de Loco Abreu, ídolo do Botafogo, foi anunciado como novo reforço do clube nesta sexta-feira (31). Ele chega por empréstimo com opção de compra para integrar a equipe sub-20 do alvinegro.

Apesar de ter sido contratado para a base, o clube aposta que ele conseguirá subir ao profissional e ser utilizado por Luis Castro em breve.

Diego embarcou na quinta-feira (30) rumo ao Rio para acertar os últimos detalhes da negociação. O atacante foi artilheiro da base do Defensor (115 gols no total), mas não somou minutos oficialmente no time principal. Marcou um gol em um amistoso contra o Vélez Sarsfield, da Argentina, e fez a pré-temporada com a equipe titular.