Fluminense negocia contratação do volante Thiago Santos do Grêmio

O Fluminense está próximo de fechar a contratação do volante Thiago Santos, que atualmente joga no Grêmio. As negociações entre os clubes caminham para uma transferência em definitivo e a tendência é que o jogador rescinda seu contrato com o time gaúcho para assinar com o Flu até o final da próxima temporada.

O setor de meio-campo é uma das prioridades do Fluminense no mercado de transferências, e a chegada de Thiago Santos tem o aval do técnico Fernando Diniz. O jogador de 33 anos é experiente e pode atuar como zagueiro, características que agradam ao treinador.

A informação sobre as negociações foi publicada inicialmente pela Rádio Imortal. O Grêmio, por sua vez, já indicou que não vai criar maiores obstáculos para a saída do jogador.

Thiago Santos tem enfrentado diversas críticas dos torcedores gaúchos. Com a camisa do tricolor, o volante fez 81 jogos, marcou 5 gols e deu 3 assistências.

Caso a contratação seja concretizada, Thiago Santos será mais uma opção para o meio-campo do Fluminense, que já conta com nomes como Martinelli, André, Felipe Melo, Lima e Ganso. O jogador também pode ser uma alternativa para a zaga.