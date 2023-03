Galvão Bueno não fecha acordo para transmissão das finais do Carioca

A Brax, dona dos direitos de transmissão do Campeonato Carioca e representantes de Galvão Bueno se reuniram, nesta quarta-feira (29), e não chegaram em um acordo para a transmissão das finais no canal do narrador no YouTube, o "Canal GB".

Desta forma, as finais do Campeonato Carioca entre Flamengo e Fluminense serão transmitidas pela Band e pelo Flow, no YouTube.

O canal de Galvão Bueno estreou no último sábado, exibindo o amistoso entre Brasil e Marrocos. A transmissão teve a participação dos jogadores Casagrande e Zico, do youtuber Felipe Neto, entre outros.