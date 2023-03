Atleta sub-9 é aprovada para jogar na base masculina do Fluminense

O tricolor carioca anunciou uma nova contratação para suas equipes de base no início dessa semana. Após ser aprovada nos testes do futsal nesta segunda-feira (27), a atleta Alice Duarte, de 8 anos, foi escolhida como novo reforço do time sub-9, para o futebol de campo. Essa é a primeira vez que uma menina consegue lugar na equipe masculina do Fluminense.

Ao site oficial do clube, o diretor executivo da base do Fluminense, Antônio Garcia, afirmou que eles estão muito felizes em receber a Alice em Xerém, e que ela terá o suporte necessário para se desenvolver como atleta. "Vamos nos esforçar, como fazemos sempre, para que ela consiga performar bem e ser um exemplo para que muitas outras meninas consigam realizar o sonho de jogar futebol", enfatizou.

Por não haver competições para as meninas nessa idade, Alice jogará com na base masculina do Fluminense, o que foi permitido pela CBF a partir deste ano. No entanto, ela ainda será acompanhada pelo departamento de futebol feminino.

"É uma grande emoção. Sempre foi um grande sonho nosso, pois nesta idade a força física é igual e as meninas conseguem treinar e jogar com os meninos. A Alice já chamava a atenção, todos sempre tiveram um olhar especial pelo potencial que ela já apresenta", comemorou a gerente do futebol feminino, Amanda Storck.