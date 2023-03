Cléber Machado assina com a Record após demissão na Globo

Cléber Machado é, oficialmente, o novo locutor da Record. O narrador será o responsável por transmitir as partidas finais do Campeonato Paulista nos dias 2 e 9 de abril entre Palmeiras e Água Santa.

Ao seu lado estará o time de comentaristas Lucas Pereira, Dodô, Renato Marsiglia, Márcio Canuto, Mylena Ciribelli, Roberto Thomé, Bruno Picinatto, Jean Brandão e Janice de Castro.

Cléber Machado tem uma longa trajetória no esporte, com nove Copas do Mundo, diversas finais de grandes campeonatos nacionais e internacionais, Fórmula 1, Carnaval, Olimpíada entre outros eventos e programas.