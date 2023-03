Icaraí sedia Etapa do Circuito Niteroiense de Beach Tennis neste fim de semana

A praia de Icaraí vai sediar, neste sábado (1º) e domingo (2), a 1ª Etapa do Circuito Niteroiense de Beach Tennis. Ao todo, 18 quadras serão montadas para as disputas que acontecerão nas categorias A, B, C e D. O evento, que tem apoio da Prefeitura de Niterói através Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL), contará com atletas de diversas cidades do estado, onde os três primeiros colocados de cada categoria receberão medalhas e brindes dos patrocinadores. A entrada do público é gratuita.

O campeonato já conta com 500 inscritos e as competições prometem ser intensas, já que os melhores colocados no ranking fluminense e no ranking estadual garantem vagas para representar suas respectivas cidades e estados na Copa dos Municípios e na Copa dos Estados, que ocorrem no fim do ano.Os jogos estão previstos para começar às 7h30 e seguirão até às 18h na altura da Rua Osvaldo Cruz. Os atletas terão à disposição uma estação de frutas e hidratação com água gelada para repor as energias. Já para o público, haverá uma área coberta, food trucks e show no domingo (2) a partir das 15h.

“O evento é mais um marco para Niterói, pois vai valorizar os atletas da cidade. Todos os points e escolas de Beach Tennis da região estarão representados na competição, que tem como objetivo desenvolver ainda mais o esporte, que é berço de atletas consagrados nacionalmente, e fazer com que cada evento seja um momento especial para todos os participantes, incentivando o surgimento de novos talentos”, destaca o secretário municipal de Esporte e Lazer, Luiz Carlos Gallo.

Serviço: 1ª Etapa do Circuito Niteroiense de Beach TennisData: Sábado (1º) e domingo (02)Local: Praia de Icaraí – altura da Rua Osvaldo Cruz

Entrada gratuita