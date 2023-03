Senado aprova e Ayrton Senna se torna patrono do esporte brasileiro

Foi aprovado pelo Senado Federal, nesta quarta-feira (29), o projeto que confere o título de Patrono do Esporte do Brasil à Ayrton Senna, piloto tricampeão de Fórmula 1. Já aprovado pela Câmara dos Deputados, o texto seguirá para sanção presidencial.

“Ele foi um ídolo nacional que representava a esperança de um povo carente de vitórias e grandes conquistas. Ele proporcionava a alegria das manhãs de domingo, a certeza da vitória e, em cada conquista, fazia questão de demonstrar o seu orgulho de ser brasileiro”, afirmou, no relatório, o senador Dário Berger.

Ayrton Senna da Silva foi por três vezes campeão de Fórmula 1: em 1988, 1990 e 1991. Começou sua carreira competindo no kart em 1973, aos 13 anos, e em “carros de fórmula” em 1981, quando venceu as fórmulas Ford 1600 e 2000. Ele morreu de forma trágica após colidir com uma mureta de proteção no Grande Prêmio de San Marino, em Ímola, na Itália.