Sorteio Copa do Brasil: confira os confrontos da terceira fase

Em 2023, a CBF distribuirá premiação recorde, no valor de R$ 420 milhões, divididos entre todas as etapas - Foto: Thais Magalhães/CBF

A CBF sorteou, nesta quarta-feira (29), os duelos da terceira fase da Copa do Brasil. Nesta momento do torneio, times como Flamengo, Palmeiras, Athletico-PR, Atlético-MG, Fluminense, Corinthians e Internacional, que disputam a Libertadores, se juntaram aos outros clubes.

Confira os confrontos:

Santos x Botafogo-SP

América-MG x Nova Iguaçu

Coritiba x Sport

Cruzeiro x Náutico

Atlético-MG x Brasil de Pelotas

Bahia x Volta Redonda

Botafogo x Ypiranga-RS

Grêmio x ABC-RN

Flamengo x Maringá-PR

São Paulo x Ituano

Fluminense x Paysandu

Corinthians x Remo

Internacional x CSA

Fortaleza x Águia de Marabá

Athletico-PR x CRB

Palmeiras x Tombense-MG

Os times presentes nesta terceira fase já têm R$ 2,1 milhão garantidos e os que passarem para as oitavas recebem R$ 3,3 milhões. Em 2023, a CBF distribuirá premiação recorde, no valor de R$ 420 milhões, divididos entre todas as etapas.