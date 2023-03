Percurso da segunda edição da Maratona de Niterói é testado e aprovado

A 2ª Maratona de Niterói, que acontece em 7 de maio, terá novidades no percurso. Atendendo a um pedido dos atletas, a subida do Mirante de Camboinhas foi retirada da prova, com inclusão de novos trechos que passam pela ciclovia do Parque Orla de Piratininga. Para testar o tempo e as condições do percurso, seis atletas de elite, Carlos Mizael, Ricardo de Oliveira, Adriano de Araújo, Rafael Vieira, Marcelo Teixeira e Milton Bauer, que disputam maratonas nacionais e internacionais, foram convidados pelos organizadores do evento, percorreram e aprovaram o trajeto entre o Caminho Niemeyer e Piratininga, passando pela orla de Icaraí, São Francisco e Charitas. A prova é organizada pela 3A Eventos, com apoio da Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

“Niterói tem tradição no esporte em suas diversas modalidades. Faltava uma maratona para consolidar essa vocação e, no ano passado, demos, ao lado de Karen Casalini e Armando Barcellos, partida a esse projeto. O sucesso foi tamanho, que teremos em maio sua segunda edição e, com certeza, muitas outras virão. A Maratona de Niterói já faz parte do calendário do esporte nacional, reunindo atletas de várias partes do Brasil e de países vizinhos”, garante o secretário municipal de Esporte e Lazer de Niterói, Luiz Carlos Gallo de Freitas.

A triatleta Karen Casalini, da 3A Eventos, empresa organizadora da Maratona de Niterói, explicou as mudanças no trajeto da maratona.

“Nós fizemos uma pesquisa com os atletas que participaram da maratona do ano passado e a maioria pediu para que fosse suprimida a subida no Mirante de Camboinhas. Eles optaram por um percurso mais rápido e com menor grau de dificuldade para o alcance de índices mais altos, que impactam no desempenho geral dos maratonistas”, explica a triatleta Karen Casalini,

Pelo fato de a “pista” de competição da Maratona de Niterói margear, em sua maior parte, a orla da Baía de Guanabara, além da Lagoa e Praia de Piratininga, na Região Oceânica da cidade, vem sendo apontada como uma das mais bonitas do Brasil. E quem quiser participar da prova precisa ficar atento porque as inscrições vão até 27 de abril, pelo site www.maratonadeniteroi.com.br

Maratona – A 2ª Maratona de Niterói, além da prova no domingo (7/5) com percursos de 42 Km e 5Km, terá, no sábado (6/5), disputas na categoria KIDs para a faixa etária entre 2 e 12 anos. Na verdade, o evento começa na sexta-feira (5/5), com várias atrações no Caminho Niemeyer, no centro da cidade, como exposição, espaço de gastronomia, estandes de materiais esportivos, brinquedos infantis, apresentações de grupos de dança e ginástica, entre outras. Programa completo para toda a família.