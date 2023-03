Taça Rio: Ferj confirma locais das finais entre Botafogo e Audax

Estão definidos os palcos das finais da Taça Rio, entre Botafogo e Audax. A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) confirmou os estádios Luso-Brasileiro e Raulino de Oliveira para as partidas dos dias 2 e 8 de abril, respectivamente.

O Audax mandará o primeiro duelo às 18h do próximo domingo (2), no Luso-Brasileiro, que já foi casa do Botafogo no início da temporada por conta das obras no Estádio Nilton Santos.

Já a partida da volta será realizada em Volta Redonda por conta da punição sofrida pelo Botafogo, que perdeu dois mandos de campo após episódio de objetos arremessados no gramado do Mané Garrincha, em Brasília, no clássico com o Flamengo.

A bola rola às 16h do sábado, dia 8. A equipe comandada por Luís Castro venceu a Portuguesa por 3 a 1 na última segunda-feira (27) e carimbou o passaporte para a final.

Na decisão, não há vantagem do empate para o Botafogo, que teve melhor campanha na Taça Guanabara. O Glorioso precisa vencer o 'título' para garantir vaga na Copa do Brasil em 2024.