Messi é igualado a Pelé e Maradona como melhores craques do futebol

A Conmebol homenageou, na noite desta segunda-feira (27), a seleção da Argentina pelo tricampeonato mundial, em evento em Luque, no Paraguai. O camisa 10 da seleção, Lionel Messi , foi presenteado com uma estátua em dimensões reais.

A escultura do craque argentino erguendo a taça da Copa do Mundo, vencida no Catar, ficará exposta no museu da Conmebol, juntamente com as estátuas de Pelé e Maradona.

O craque da Copa do Mundo recebeu das mãos do presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, um "bastão de liderança do futebol mundial" e réplicas dos troféus do mundial do Catar.

Na homenagem, Messi foi igualado a Pelé e Maradona como os maiores craques de futebol da história.

A "Noite das Estrelas" foi organizada pela Conmebol para comemorar a conquista de todo o grupo campeão mundial. Porém, Messi, considerado o melhor jogador do planeta segundo a Fifa, roubou os holofotes na cerimônia.

O técnico Lionel Scaloni, os membros da comissão técnica e todos os jogadores também receberam miniaturas das 3 competições conquistadas em sua liderança: a Copa América de 2021, a Finalíssima de 2022 e a Copa do Mundo.

Participaram da cerimônia todos os atletas convocados por Scaloni para os amistosos contra o Panamá ( vencido de 2x0) e contra o Curaçao, nesta terça-feira (28).