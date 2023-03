Dupla Fla-Flu conhece adversários da fase de grupos da Libertadores

A Conmebol sorteou, na noite desta segunda-feira (27), no Paraguai, os grupos da Taça Libertadores da América, que se inicia na próxima semana. Flamengo e Fluminense, os representantes do Rio de Janeiro na competição, contaram com um pouco de sorte e fugiram do adversários considerados mais fortes.

O time da Gávea, atual campeão da competição, está no grupo A, como previa o regulamento. Com ele, estão os seguintes clubes: Racing, da Argentina; Aucas, do Equador; e o Ñublense, do Chile. A estreia do Flamengo será fora de casa, contra os equatorianos.

Já o Tricolor das Laranjeiras, que busca seu primeiro título da competição, está no grupo D. apesar de ter a companhia do multicampeão River Plate, da Argentina, os outros dois integrantes do grupo, o The Strongest, da Bolívia, e o Sporting Cristal, do Peru, não estão entra as maiores forças do futebol Sul-americano. Na estreia, o Tricolor irá até o Peru encarar o Sporting Cristal.

Veja como ficaram todos os grupos:

Grupo A

Flamengo

Racing (ARG)

Aucas (EQU)

Ñublense (CHI)

Grupo B

Nacional (URU)

Internacional

Metropolitanos (VEN)

Independiente Medelin (COL)

Grupo C

Palmeiras

Barcelona (EQU)

Bolivar (BOL)

Cerro Porteño (PAR)

Grupo D

River Plate (ARG)

Fluminense

The Strongest (BOL)

Sporting Cristal (PER)

Grupo E

Independente Del Valle (EQU)

Corinthians

Argentino Juniors (ARG)

Liverpool (URU)

Grupo F

Boca Junior (ARG)

Colo-Colo (CHI)

Monagas (VEN)

Deportivo Pereira (COL)

Grupo G

Athletico Paranaense

Libertad (PAR)

Alianza Lima (PER)

Atlético Mineiro

Grupo H

Olimpia (PAR)

Atletico Nacional (COL)

Melgar (PER)

Patronato (ARG)