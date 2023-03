Atleta cabo-friense, Gabi Yamaguchi é campeã do Troféu Brasil

A lutadora cabo-friense, Gabi Yamaguchi, conquistou, nesse domingo (26), sua 16ª medalha de ouro durante a 5ª etapa do Circuito Nacional Mineirinho 2022/2023. A atleta disputou o campeonato Troféu Brasil, na Arena da Juventude, em Deodoro, no Rio de Janeiro. Já são 27 títulos na carreira da lutadora mirim de apenas dez anos de idade.

“Esse pódio não foi fácil, mas consegui a vitória. Lutei três categorias acima da minha e com oponente 10 kg a mais que eu. Só agradecer a Deus por mais essa conquista. Mais uma medalha para minha coleção. Sou grata ao esporte por fazer tanta diferença na minha vida e me proporcionar alcançar lugares e coisas que antes nunca tinha imaginado”, comemorou Gabi, que é faixa cinza e compete a categoria Infantil 2 com peso galo - até 30,200kg.

Os sonhos da menina são grandes, assim como a determinação e disciplina. Os treinos intensos têm dado resultados e levado a atleta cada dia mais longe. Já são cinco cinturões e 21 medalhas – 16 de ouro, três de prata e três de bronze.

Sobre Gabi Yamaguchi

A história de Gabi Yamaguchi com jiu-jítsu começou em julho de 2021, quando ingressou no Projeto Social Arte de Lutar, do Governo Federal, realizado no Centro Educacional Bessa e Barreto, no bairro Jardim Caiçara, escola em que cursa o 5º ano do Ensino Fundamental.

Atualmente, o projeto mudou de nome passando a se chamar Projeto de Inclusão Social Lutando pela Educação e deixou de pertencer a iniciativa pública. As aulas acontecem na quadra da escola às quartas e sextas-feiras, das 18h30 às 20h. A atleta também representa a Equipe Sid Jacintho.

Para arcar com os custos das viagens, a lutadora mirim busca patrocinadores. Quem desejar ser um patrocinador da vida esportiva da atleta, basta contribuir com qualquer valor. A ajuda é bem-vinda de pessoas físicas e jurídicas por meio da conta bancária: Banco Itaú – agência 7913/conta poupanças 07776-9/500 ou através do Pix – chave CPF: 169.413.617-51, em nome da atleta - Gabriella Lacerda Yamaguchi. Outras informações por meio do telefone: (22) 9.9820-3173 - Géssica Lacerda.

Para acompanhar a atleta e ficar por dentro das competições basta acessar o Instagram (@gabiyamaguchi.bjj).