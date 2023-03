Fla x Flu: venda de ingressos para jogo de volta começa amanhã

A venda de ingressos para o jogo de volta da final do Campeonato Carioca começa nesta terça-feira (28), às 10h, somente online e para sócios do tricolor carioca. A partida entre Flamengo e Fluminense acontece no dia 9 de abril (domingo), no Maracanã.

Como o Fluminense é o mandante da partida, os torcedores do clube têm prioridade na compra de ingressos. Os torcedores visitantes e os não-sócios podem adquirir os bilhetes a partir das 20h da quarta (29), pelo site. As vendas físicas, nas bilheterias, só começam na quinta (06), caso ainda haja ingressos disponíveis das vendas online.

O valor do ingresso para a torcida tricolor varia entre R$ 48 e R$ 700, excluindo os sócios dos planos superiores, que só precisam realizar o check-in. Os preços para a torcida do Flamengo ainda não foram divulgados.

A primeira partida da final do Carioca é realizada neste sábado (1º). As duas equipes se enfrentam a partir das 20h30, no Maracanã.

Confira a prioridade de vendas dos ingressos no site do time das Laranjeiras.