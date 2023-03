Vasco estaria próximo de anunciar volante do Boca Juniors

O Vasco da Gama está próximo de fechar com o volante colombiano Jorman Campuzano, de 26 anos, segundo informações do portal n"UOL". Após alguns dias de negociação com o Boca Juniors, da Argentina, detentor dos direitos pelo atleta, o clube carioca está em estágio avançado nas negociações e pode anunciar o jogador em breve.

Jorman joga, atualmente, pelo Giresunspor, da Turquia, para onde foi emprestado pelo time argentino. Sua participação no futebol turco estava prevista para se encerrar apenas em junho, mas, por conta de uma dívida entre com o Boca, o Giresunspor optou devolver o atleta antes do período previsto, já que alega não ter condições de arcar com as dívidas no momento.

O cruz-maltino se dispôs apagar as dívidas envolvendo o jogador para tê-lo emprestado em sua equipe, com opção de compra. Ainda não se sabe qual seria o prazo do empréstimo ou os valores envolvidos na negociação. O volante já tem passagens pela seleção colombiana e está no Boca desde 2019, onde jogou 74 partidas como titular. Caso o acordo se concretize, essa será sua primeira passagem pelo futebol brasileiro.