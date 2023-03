Através de comunicado, goleiro Bruno é barrado em torneio de várzea

Orion FC anuncia a contratação de Bruno como novo reforço do time - Foto: Reprodução

Na última terça-feira (21), o Orion FC anunciou a contratação do goleiro Bruno como novo reforço do time da várzea de São Paulo. A publicação com o anúncio gerou diversas críticas nas redes sociais.

O time do bairro Jardim Noronha, que fica na Zona Sul de São Paulo vai disputar a Super Copa Pioneer Netshoes 2023, porém, através de uma nota publicada nesta quarta (22), a organização do torneio barrou a participação do jogador de 38 anos na competição, devido a sua condenação em 2013 pelo assassinato da ex-modelo Eliza Samudio, mãe de seu filho Bruninho.

O comunicado diz que Bruno não foi autorizado em nenhum momento a disputar o torneio. "Afirmamos que o atleta não disputará a Super Copa Pioneer Netshoes. Ainda que o regulamento permita a inscrição de jogadores no decorrer do campeonato, ressaltamos que em nenhum momento o jogador foi autorizado a disputar a competição, sem nenhuma inscrição oficial aprovada ao time responsável".

Comunicado oficial dos organizadores da Super Copa Pioneer Netshoes | Foto: Reprodução

A nota termina afirmando que a organização repudia qualquer tipo de violência contra a mulher. "Aceitar a sua participação seria extremamente danoso aos princípios e valores do torneio".

O Orion FC é o sétimo time que contrata Bruno desde 2017, quando a Justiça concedeu habeas corpus ao goleiro.