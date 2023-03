Às vésperas de fim de contrato, Nenê faz cursos na CBF para tentar futuro cargo no Vasco

Com contrato próximo de chegar ao fim no Vasco da Gama, o meio-campista Nenê, de 41 anos, já está se preparando para um possível cargo técnico no Cruzmaltino. De acordo com informações do portal "UOL", o atleta está fazendo cursos da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) enquanto seu futuro nos gramados não é definido.

O contrato do camisa 10 com o time carioca vai até o dia 30 de abril, mas, até o momento, ele ainda não confirmou publicamente se pretende renovar o acordo até o fim do ano ou se irá se aposentar já em abril. A expectativa é que ele e a diretoria do clube se reúnam para acertar os próximos passos ainda nesta semana.

Enquanto isso, no entanto, ele já está se dedicando aos estudos para, talvez, exercer funções nos bastidores do time carioca. Segundo o portal, ele está fazendo dois cursos, um de licença B e outro executivo.

Com a Licença B, ele se capacita para ser treinador com ênfase no estágio de formação de atletas nas categorias de base. Já no executivo, ele trabalha com gestão de departamentos do futebol de clubes. Ainda não há informação sobre qual das duas áreas o meia pretende seguir no futuro.

Caso realmente pendure as chuteiras no mês que vem, a última partida de Nenê acontece no dia 29 de abril, contra o Bahia, em São Januário, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.