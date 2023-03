Goleiro do Figueirense é agredido após derrota por torcedor, vídeo!

Após derrota no último domingo (19) no Campeonato Catarinense, o goleiro do Figueirense, Gabriel Gasparotto, foi agredido com um soco por um torcedor do time, durante uma partida pelas quartas de final.

Um vídeo que circula na internet mostra o homem invadindo o campo, após o time perder por 1 a 0 para o Hercílio Luz, e seguindo até a direção do gol. Ele agrediu o goleiro e logo em seguida foi contido por seguranças do estádio.

null Reprodução Redes Sociais

Autor: Reprodução Redes Sociais

Segundo a assessoria de imprensa do Figueirense, Gabriel Gasparotto não se machucou, e o agressor ficou sob custódia da Polícia Militar.