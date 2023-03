Torcida do Barcelona canta “Morra, Vinícius” em clássico contra o Real

A partida entre Barcelona e Real Madrid, que aconteceu no último domingo (19), pela La Liga, foi palco de mais um episódio lamentável nas arquibancadas. Aos 41 minutos do primeiro tempo, torcedores do Barcelona ecoaram o grito de "morra Vinícius".

No momento do ocorrido, o Real Madrid vencia a equipe catalã por 1 a 0. Porém, com gols de Sergi Roberto e Kessié, o Barcelona conseguiu virar o jogo em casa e vencer por 2 a 1.

Vinícius Júnior tem sido alvo de ataques constantes na Espanha, inclusive racistas. Além do Barcelona, a torcida do Atlético de Madrid também costuma ofender o jogador e o episódio que tomou a maior repercussão ocorreu quando os 'colchoneros' penduraram um boneco do jogador para simular um enforcamento.

Barcelona, Real Madrid e La Liga ainda não se pronunciaram sobre o caso do último jogo.