Perfil oficial do Maracanã manda "indireta" para o Vasco; "taça vai continuar em casa"

PErfil do Maracanã celebrou classificação de dupla que administra estádio à final do Carioca 2023 - Foto: Reprodução/Twitter

PErfil do Maracanã celebrou classificação de dupla que administra estádio à final do Carioca 2023 - Foto: Reprodução/Twitter

De fora da administração do principal estádio esportivo do Rio, o Vasco da Gama foi alvo de uma "indireta" do perfil oficial do Maracanã nesta segunda-feira (20/03). Em post no Twitter, o estádio destacou que a taça do Campeonato Carioca, disputada pelos finalistas Flamengo e Fluminense, vai "continuar em casa".

"Os dois maiores campeões do Campeonato Carioca vão se enfrentar em mais uma final! Pela quarta vez consecutiva, algo inédito na competição, tem Fla-Flu na decisão! E a taça vai continuar em casa… Aqui!", escreveu o perfil.

Os dois maiores campeões do Campeonato Carioca vão se enfrentar em mais uma final!



Pela quarta vez consecutiva, algo inédito na competição, tem Fla-Flu na decisão!



E a taça vai continuar em casa… Aqui! 🏆 pic.twitter.com/i3JMfyQe8t — Maracanã (@maracana) March 20, 2023

No início de março, o Vasco enviou um documento com perguntas ao Governo do Estado a respeito da gestão do estádio, que é administrado pelo Flamengo e o Fluminense. Segundo informações de pessoas próximas à diretoria cruzmaltina, o clube estuda entrar com medidas judiciais caso não receba a resposta de suas perguntas.

O processo de licitação para que o time participe da gestão foi suspensa em outubro do ano passado. Desde então, o Vasco tem questionado a administração por parte dos dois finalistas do Carioca e chegou a notificar, também, a Secretaria de Casa Civil, o Ministério Público e ao Tribunal de Contas do Estado.

Leia também:

➢ Final da Taça Libertadores 2023 será no Maracanã

➢ Chefes de torcidas organizadas do Rio de Janeiro continuam foragidos

No último dia 12 de março, o vice-presidente vascaíno Carlos Osório reclamou, em entrevisa ao portal "ge", da forma como o estádio lida com a questão. "Ano passado quando o Vasco solicitou jogar no Maracanã tentaram impedir alegando que o gramado não aguentaria receber jogos com 24h de intervalo. Tivemos que entrar na justiça para jogar. Agora marcam as duas semifinais do Carioca com 24h de intervalo. O gramado aguenta tranquilo porque ambos os jogos envolvem a dupla Fla-Flu. Usam dois pesos e duas medidas", disse Osório.

Em resposta, o Maracanã disse que a afirmação do vice-presidente foi infundada. "Mais uma vez, o vice-presidente do Club de Regatas Vasco da Gama, Sr. Carlos Roberto Osório, tenta, a partir de afirmações sem fundamento, confundir a cabeça dos torcedores, levantando uma discussão totalmente equivocada a respeito da realização de jogos em sequência no Maracanã", escreveu o perfil oficial do clube.