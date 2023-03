Flamengo e Fluminense disputam título do Carioca; Saiba as datas dos jogos

No último final de semana foram definidos os dois times que irão disputar a final do Campeonato Carioca 2023. Nas semifinais, o Fluminense atropelou o Volta Redonda com uma goleada de 7 a 0, enquanto o Flamengo venceu o Vasco e também se classificou para a disputa do título.

De acordo com a Ferj, os dois jogos da decisão acontecerão nos dias 2 e 9 de abril. Ainda não há confirmação de horário.

Por conta da Data Fifa, as duas equipes não terão jogos nesta semana. Portanto, as duas semanas até o confronto estarão livres para treinamento e preparação. Diferentemente das semifinais, não haverá vantagem de resultados iguais para o time de melhor campanha. Em caso de empate, a decisão será nos pênaltis.

Esse é o quarto ano seguido que Flamengo e Fluminense decidem o Campeonato Carioca, algo inédito na história do estadual. O time rubro-negro ficou com a taça em 2020 e 2021, enquanto o tricolor levou a melhor no ano passado.