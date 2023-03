Volante do Botafogo passa por cirurgia complexa e só deve voltar a jogar em 2024

Parece que os botafoguenses que sentiram falta do volante Patrick de Paula nas últimas partidas vão ter que esperar até o ano que vem para ver o atleta de volta aos gramados. O jogador passou por uma cirurgia no joelho esquerdo neste domingo (19/03) e, apesar do sucesso do procedimento, só deve ser liberado para voltar a treinar daqui a 12 meses.

A informação foi confirmada pelo perfil oficial do Botafogo. O atleta, de 23 anos, lesionou a articulação no último dia 25 de fevereiro, durante confronto contra o Flamengo pela fase de grupos do Campeonato Carioca. A complexidade da lesão foi descoberta alguns dias depois, através de exames de imagem. O clube não detalhou o problema físico, mas destacou que a cirurgia foi complexa.

Em suas redes sociais, o jogador comentou o procedimento. "Graças a Deus mais uma etapa foi concluída. Operei o joelho neste domingo e, com a graça de Deus, o procedimento foi um sucesso. Agora é repousar e aguardar o próximo passo. Gostaria de agradecer a todo o corpo médico envolvido nesta cirurgia, chefiada pelo Dr. Gustavo Dutra. Também aos meus familiares, minha noiva, empresários, companheiros de clube, comissão técnica, e torcedores pelo apoio. Sigo focado, com fé e trabalhando muito para voltar ainda mais forte e ajudar o Glorioso", escreveu.

Com a previsão de um ano de recuperação, o volante, que foi a contratação mais cara do time para a temporada, deixa um espaço livre no elenco comandado por Luís Castro. A previsão é que o recém contratado Marlon Freitas ou o "cria" da base Kayque, que se recupera de lesão similar sofrida em 2022, ocupem a posição.