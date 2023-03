Marquinhos e Richarlison são cortados da seleção brasileira

Zagueiro e atacante foram cortados da lista de convocados para o amistoso do próximo dia 25, contra o Marrocos - Foto: Divulgação/CBF

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou, na noite de sábado (18), os cortes de Marquinhos, zagueiro do Paris Saint-Germain, e Richarlison, atacante do Tottenham, da lista de convocados para o amistoso do próximo dia 25, contra o Marrocos.

Marquinhos está se recuperando de uma lesão nos músculos abdominais. Já Richarlison sentiu um desconforto muscular na partida contra o Southampton, pela Premier League, e deixou o gramado com apenas quatro minutos de jogo. O médico da Seleção, Rodrigo Lasmar, entrou em contato com o clube inglês e constatou o corte.

O duelo entre Brasil e Marrocos será disputado no Estádio Ibn Batouta, na cidade de Tânger. O grupo brasileiro tem apresentação marcada no país africano na próxima segunda-feira (20) e a partida está marcada para o sábado (25), às 19h, pelo horário de Brasília.