Jogador do Grêmio anuncia fim de carreira por problema cardíaco

O volante Lucas Leiva, que atuou diversas vezes na seleção brasileira e atualmente estava no Grêmio, comunicou o fim da carreira como jogador de futebol em entrevista coletiva nesta quinta-feira (17).

O atleta de 36 anos estava afastado dos treinos desde dezembro do ano passado, quando recebeu o diagnóstico de uma alteração cardíaca durante exames de rotina.

“Terminamos de realizar todos esses exames no dia de ontem. E após avaliarmos essa fibrose e os riscos que encontramos dessa patologia, orientamos, junto com todos os especialistas, que o Lucas não continuasse com atividades físicas de alta performance porque poderia trazer riscos à saúde, uma delas, ter arritmias", explicou o médico do clube.

Lucas sofre de fibrose cicatricial no miocárdio, provavelmente causada por uma miocardite - inflamação do músculo do miocárdio do coração.