Estádio em Ruanda recebe o nome de Pelé

Outros países como Cabo Verde, Panamá, Guiné-Bissau e Colômbia já haviam mudado o nome de um estádio e colocado o do Rei do Futebol - Foto: Reprodução

Na última quarta-feira aconteceu a inauguração do Kigali Pelé Stadium, na capital de Ruanda, Kigali, com a presença dos presidentes do país africano, Paul Kagame, e da Fifa, Gianni Infantino. Ruanda é o mais novo país a renomear um estádio em homenagem a Pelé, que faleceu em dezembro aos 82 anos.

Com capacidade para 22 mil pessoas, o estádio passou por uma reforma total. "Tive o prazer de assistir à inauguração do Estádio Kigali Pelé e jogar uma partida com algumas lendas da Fifa, colegas de nossas associações, membros e muitas crianças", postou o presidente da Fifa, Gianni Infantino.

A sugestão, seguida por Ruanda, que recebe o Congresso Anual da Fifa, partiu de Infantino, que pediu para que cada filiado desse a um estádio o nome de Pelé, como homenagem.

Outros países como Cabo Verde, Panamá, Guiné-Bissau e Colômbia já haviam mudado o nome de um estádio e colocado o do Rei do Futebol.