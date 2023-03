Volta Redonda vence nos pênaltis e se classifica na Copa do Brasil

Semifinalista no Campeonato Carioca, o Volta Redonda quer fazer bonito também em nível nacional. O time da 'cidade do aço' passou de fase na Copa da Brasil, nesta quarta-feira (15), após vencer o Atlético Goianiense, em Goiás, nas disputa de pênaltis.

Durante os 90 minutos do tempo regulamentar, o time do Rio de Janeiro conseguiu segurar o adversário, que era apontado como franco favorito, e fez um jogo equilibrado. Porém, após segurar o ímpeto goiano durante todo o primeiro tempo, aos 4 minutos do segundo tempo o Atlético abriu o placar com Felipe Vizeu.

Apesar de tomar o gol, o Volta Redonda seguiu fazendo seu jogo e empatou cinco minutos depois, com Berguinho.

Com o empate no placar, o time da casa se lançou para frente e ameaçou o time carioca, mas não conseguiu marcar.

Nas penalidades, o Volta Redondo foi quase perfeito, perdendo apenas uma cobrança e venceu por 4 a 3. Com a classificação para a terceira fase, o 'Voltaço' vai embolsar mais de R$ 2 milhões.