João Chianca, de Saquarema, vence etapa no mundial de Surf

Na final do evento, o brasileiro enfrentou o australiano Jack Robinson, que está liderando a corrida pelo título geral - Foto: Divulgação/WSL

O surfista carioca, de Saquarema, na Região dos Lagos, João Chianca, o Chumbinho, venceu nesta terça-feira (14), pela primeira vez na carreira, uma etapa do campeonato mundial de Surf (WSL) em Peniche, Portugal. Com o resultado, ele alcançou a segunda colocação na classificação geral.

Recém promovido a elite do surf mundial - ele disputou a Challenger Series na última temporada - Chumbinho já conseguiu resultados expressivos no ano. Além da vitória em Peniche, ele conquistou dois terceiros lugares no Havaí.

"Estou sentindo diversas emoções. Eu venho há muito muito tempo perguntando para mim mesmo quando eu vou viver tudo isso que Filipe (Toledo), o Gabriel (Medina), o John John (Florence), meus ídolos, vivem, que é ganhar eventos. Ano passado no Chalenger Series eu queria muito ganhar o evento, mas Deus tem os planos para mim. Deus tem me guiado perfeitamente. Veio a vitória, estou muito feliz e só quero ir para casa dar um abraço na minha família - disse Chumbinho em entrevista oficial.

