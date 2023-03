Com fratura na tíbia, Matheuzinho desfalca o Flamengo por pelo menos três meses

No primeiro jogo da Semifinal do Campeonato Carioca entre Vasco e Flamengo , realizado na última segunda-feira (13), o lateral Rubro-Negro, Matheuzinho, levou a pior após uma dividida forte com Figueiredo e precisou ser substituído, aos 33 do segundo tempo sentindo fortes dores.

O jogador passou por exames em um hospital e foi diagnosticado com uma fratura na tíbia da perna esquerda. Ele irá desfalcar o Flamengo por pelo menos três meses.

Vítor Pereira tem um grande problema pela frente, pois não tem de imediato um lateral de ofício, já que Varela sofre com dores no púbis.

A tendência é manter a formação com um ala pelo setor, com a possibilidade de improvisar Everton Cebolinha ou Matheus França contra o Vasco, no próximo domingo.