Público votará modelo de estátua em homenagem ao jogador Zico

Foram dadas três opções de fotos do Galinho : duas, vestindo camisa do flamengo e uma, vestindo a camisa da seleção brasileira. - Foto: Divulgação

O prefeito do Rio, Eduardo Paes, anunciou nas redes sociais, nesta terça-feira (14), a construção de uma estátua do ídolo do Flamengo, Zico, em Quintino, na zona norte do Rio, onde o jogador cresceu. O atleta completou 70 anos no último dia 3 de março.

Paes abriu uma enquete no seu perfil do Twitter para saber a opinião do público sobre o modelo de estátua. Foram dadas três opções de fotos do Galinho: duas vestindo camisa do flamengo; e uma vestindo a camisa da seleção brasileira.

O prefeito já deixou registrada a sua opinião. Por ser rival do Flamengo, ele prefere a camisa do Brasil.

A votação para o público foi aberta nesta terça e se encerra daqui há uma semana no Twitter.