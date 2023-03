São Gonçalo seleciona atletas para projeto de handebol

A Secretaria de Esporte e Lazer da Prefeitura de São Gonçalo segue com o processo seletivo para o projeto Superação no Handebol, cujo objetivo é formar um time que será base para competições de alto rendimento da modalidade.

"Nesta segunda semana de 'peneira' já tivemos alguns cortes e seguimos em busca dos atletas para os times feminino e masculino. No momento, estamos com mais meninos inscritos e por isso ainda estamos aceitando inscrições de meninas. O projeto é uma grande oportunidade para os jovens que têm ambição no esporte. Os técnicos estão desenvolvendo um trabalho de iniciação técnica e acredito que, ao longo dos treinos, já serão feitos trabalhos de alto rendimento com os participantes”, disse a multicampeã Zezé Sales, coordenadora do 'Superação no Handebol'.

Mais de 70 jovens foram inscritos no projeto, que tem a ideia de selecionar 20 meninas e 20 meninos de até 16 anos que irão participar das principais competições de handebol do Estado e do País.

A tricampeã dos Jogos Pan-Americanos e treinadora da equipe feminina, Daly, analisou a primeira semana de treino com as meninas.

“Estamos fazendo um trabalho de inserção ao esporte com os principais fundamentos técnicos do handebol, como passe, recepção e drible. Estamos aprimorando o trabalho que muitas já desenvolvem nas escolas e já conseguimos notar uma evolução ao longo dos treinos”, afirmou a treinadora.

O auxiliar técnico do time masculino, Anderson Armond, declarou que já consegue identificar alguns destaques no grupo.

"Muitos dos meninos inscritos já têm uma grande noção dos princípios básicos da modalidade e já mostram uma boa evolução desde os primeiros dias de exercício. Percebemos que muitos que estão na faixa etária dos 14 anos têm um bom desenvolvimento técnico”, constatou Anderson.

O período da "peneira", que seria de duas semanas, foi prorrogado para o fim do mês de março. O processo seletivo é realizado às segundas, quartas e sextas, a partir das 13h30, no Clube Esportivo Mauá.

O Superação no Handebol é uma parceria da Secretaria de Esporte e Lazer de São Gonçalo com o Ministério do Esporte, através da Secretaria de Esporte de Alto Rendimento.