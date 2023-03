Atletas do Morro do Palácio vencem campeonato nacional de luta livre

Duas atletas de Niterói participaram, neste fim de semana, do Campeonato Brasileiro Cadete de Wrestling (Luta Livre). A competição, que reuniu mais de 220 atletas e grandes nomes da modalidade, aconteceu em São Paulo, no Ginásio Mané Garrincha. Bruna Azeredo e Klara Maia, ambas de 17 anos, consagraram-se campeãs brasileiras da modalidade.

As atletas, que moram no morro do Palácio, no Ingá, em Niterói, garantiram suas vagas no Campeonato Pan-americano Cadete que acontecerá no México dos dias 23 a 25 de junho, no México. Lutadoras pelo time Fênix, comandado pela Professora Dailane Reis, as meninas contam que se prepararam com muita garra em busca do título.

“Estou muito Feliz em poder levar o nome da minha comunidade para fora do Brasil através do esporte, nunca pensei que um dia conseguiria entrar para seleção Sub 17 de Wrestling”, conta Bruna Azeredo.

As meninas fazem parte do Projeto Social Fênix há cerca de um ano, mas começaram a treinar para competir a nível nacional em janeiro deste ano.

Criado na comunidade com o intuito de fomentar a luta livre nacional, o projeto já tem mais de 40 jovens e crianças e busca prepará-los para o esporte. O Fênix não recebe qualquer apoio financeiro e os profissionais realizam o trabalho de forma voluntária.

“Se tem um lugar onde podemos encontrar grandes talentos é nas comunidades. Fomos um dos primeiros projetos sociais no Morro do Palácio e nosso propósito é levar para as crianças um esporte olímpico que transforma vidas, educando através do esporte e fomentando a modalidade, tornando-os assim, campeões”, explica a professora Dailane Reis.

Agora, o objetivo das esportistas é levar uma medalha internacional ao projeto e ao Morro do Palácio.