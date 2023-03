Inscrições para 2ª Maratona de Niterói já estão abertas

Foi dada a largada. Desportistas e admiradores de corridas já podem começar a se preparar e treinar. Estão abertas as inscrições para a 2ª Maratona de Niterói, que acontece no mês de maio. Esta segunda edição contará novamente com uma prova Kids no dia 6 e a disputa principal no domingo, dia 7, num circuito de até 42 quilômetros pela orla de Niterói, com partida e retorno no Caminho Niemeyer, na zona central da cidade. A competição conta com o apoio da Prefeitura de Niterói por intermédio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

Os interessados devem ficar atentos para não perder o prazo. As inscrições para as categorias Solo, Dupla, Quarteto e Kids já estão disponíveis acessando o link www.maratonadeniteroi.com.br. Desde a primeira edição, que aconteceu no ano passado, a Maratona de Niterói ficou conhecida como a mais bonita prova de corrida do Estado do Rio.

“Após o sucesso da primeira Maratona de Niterói em 2022, a prova chega a sua segunda edição entrando para o calendário esportivo da cidade. A realização de uma maratona em Niterói é motivo de orgulho, pois é um evento esportivo reconhecidamente importante no Brasil entre os corredores, sejam eles profissionais ou amadores”, ressalta o secretário de Esporte e Lazer, Luiz Carlos Gallo.

Além da beleza do percurso, a 2ª Maratona de Niterói oferece opções para atletas dos mais variados níveis com distâncias adequadas para cada um deles. Na categoria Solo, os percursos são de 42 km e de 5 km. Na Dupla, o total de 42 km é dividido em 21 km para cada participante. No Quarteto, o revezamento entre os quatro participantes acontece a cada 10,5 km e, para a prova Kids, as distâncias são calculadas de acordo com a faixa etária. A largada do primeiro grupo no domingo (7) acontece às 5h30.

Outra peculiaridade que faz da Maratona de Niterói uma experiência única é toda a programação prevista para acontecer entre sexta-feira e domingo, no Caminho Niemeyer, que inclui exposição, feira de produtos desportivos, espaço de gastronomia, apresentações de dança e grupos esportivos, brinquedos infantis, entre outras atrações, uma oportunidade de entretenimento para toda a família e diversas faixas etárias.

Inscrições – No ato de inscrição, o atleta, além do percurso, poderá escolher entre quatro tipos de Kits Competição: Luxo (camisa, viseira, meias, numeração de peito e chip); Padrão (camisa, número de peito e chip); Simples (número e chip) e Kids (camisa, medalha de participante e lanche).

Idosos e pessoas com deficiência têm direito a 50% de desconto na inscrição da corrida. O desconto é dado automaticamente pelo site no caso do idoso. O atleta PCD deverá enviar documento que comprove a deficiência para a organização, via e-mail divulgado no site www.maratonadeniteroi.com.br. mais informações sobre as taxas de inscrição no portal.

As inscrições vão até 27 de abril, mas o corredor que demorar a dar a “largada” para garantir seu kit corrida pode ter a escolha restringida, pois, a exemplo do que aconteceu na prova do ano passado, alguns dos kits se esgotaram antes do último dia de inscrição. Já as assessorias esportivas devem enviar e-mail para 3aeventos.tamia@gmail.com até a data limite de 15 de abril.

“A primeira maratona foi um sucesso com participação de atletas de outros estados e países que se encanaram com a beleza do percurso oferecido por Niterói. Todos se empolgaram também com a possibilidade de participarem das atividades além corrida o que imprime à Maratona de Niterói uma característica só sua, que vai além de uma prova e se constitui num evento para toda a família. O Caminho Niemeyer nos dá essa possibilidade e, quem participou da edição de 2022 pode esperar ainda mais opções na Maratona de Niterói 2023”, garante a triatleta Karen Casalini, uma das organizadoras da competição.

Transporte - As equipes de revezamento e duplas contarão com ônibus próprio para transporte até os locais das arenas, com saída do Caminho Niemeyer a partir das 4h40. Também serão disponibilizados ônibus circulares. Além do transporte, a organização do evento montará postos de hidratação a cada 3 km.

Premiação - Todos os participantes receberão medalha de finisher no final do percurso. Independente de tempo, os 20 primeiros atletas que cruzarem a linha de chegada receberão a medalha TOP 20 (20 femininos e 20 masculinos).

As 20 primeiras colocações da prova geral masculina e feminina serão definidas por ordem de chegada. As demais colocações serão definidas pela apuração do tempo líquido, gasto por cada competidor para completar o percurso, definido e delimitado pelos tapetes de cronometragem.

Informações oficiais sobre a prova devem ser consultadas no site www.maratonadeniteroi.com.br e pela página do Instagram @maratonadeniteroi.